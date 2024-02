Altro traguardo raggiunto da Lautaro Martinez che con la sua doppietta questa sera a Lecce stacca il pass del gol numero 100 e 101. Così il Toro commenta il suo record e l'ennesima vittoria a Inter Tv:

In quale fase avete faticato di più nel primo tempo?

"Ci è successo quello che ci era successo l’altra volta con l’Atletico, sono venuti a prenderci alto ad uomo e abbiamo fatto fatica a costruire dal basso. Poi nell’intervallo con il mister abbiamo visto un paio di cose e nel secondo tempo siamo scesi in campo con altre opzioni e sviluppato una partita che per noi era importante".

Non date mai punti di riferimento. Il fatto che segnate da ogni parte del campo è la forza dell’Inter?

"Credo che stiamo lavorando in una maniera incredibile in settimana e quando scendiamo in campo cerchiamo di dimostrarlo. Salvo i primi minuti del primo tempo abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto tutto noi".

Gol numero 100 e 101...

"Oggi è stata una giornata bellissima per me. Primo perché abbiamo vinto e poi perché ho raggiunto questo traguardo importante e sono molto felice".

Ti ricordi il primo di questi 101 gol e avresti mai pensatosi arrivare fin qui?

"Si, me li ricordi quasi tutti. Però no, sinceramente ci sono tante cose che mi passano in testa in questo momento perché da quando sono partito da casa a 15 anni non avrei immaginato questo presente e raggiungere questo traguardo con questa maglia e questo grande club. Però devo continuare su questa strada facendo ciò che sto facendo".

Sembra una squadra che sa solo vincere. Ha dei punti deboli questa Inter?

"Sì, sempre. Ci sono sempre cose da migliorare. Come ho detto prima nel primo tempo abbiamo faticato tanto con una squadra che è venuta a prenderci alto ad uomo, dobbiamo essere più puliti a uscire dal campo, dobbiamo migliorare in ogni aspetto. Ma sono contento che riusciamo a vincere perché vincere aiuta a farlo".