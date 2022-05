Match winner oggi a San Siro contro l’Empoli, Lautaro Martinez commenta così il 4-2 della sua Inter ai microfoni di Inter TV: “Abbiamo mandato il messaggio che ci siamo, che lavoriamo per vincere. Rimangono due partite importanti per noi e per il campionato, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto oggi, recuperare le energie e guardare avanti in vista di mercoledì. Sono contento per oggi, sto dando una mano all’Inter, ai compagni e allo staff che mi danno fiducia. È il mio lavoro, sono contento di fare gol e di aiutare la squadra a vincere".

Ti senti cresciuto a livello mentale?

"Lo sento, parlo tanto con la mia famiglia, forse l’essere diventato padre mi ha fatto maturare dentro e fuori dal campo. Cerco sempre di dare il massimo con questa maglia e di essere forte anche fuori dal campo".