L’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez analizza così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta oggi contro il Cagliari anche grazie a un suo gol: “Il gol lo aspettavo da tanto, ma la cosa più importante è che la squadra vinca. I compagni sono quelli che mi tengono vivo sempre, ciò che conta è quello che si fa per la squadra. Noi attaccanti siamo i primi difensori, a volte il gol non arriva, ma oggi è arrivato e di questo sono felice, era una partita complicata. Abbiamo ritrovato la calma dopo il gol, loro potevano metterci in difficoltà. Siamo felici perché portiamo a casa tre punti importanti prima di andare a giocare la Supercoppa. Lavoriamo tutti settimana dopo settimana con quello che chiede il mister, abbiamo molta mobilità, stiamo lavorando in tanti aspetti. La cosa più importante è continuare ad aumentare il livello”.

Cosa vi portate in Arabia?

“Come l’anno scorso la voglia di fare una grande partita, adesso dobbiamo smaltire questa gara, poi andremo lì a prepararci, faremo capodanno insieme. Sarà importante compattare il gruppo in vista di questo torneo difficilissimo”.