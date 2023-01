Raggiunto da InterTV, Lautaro Martinez commenta così l'importante vittoria centrata dall'Inter allo 'Zini' contro la Cremonese grazie ad una sua doppietta: “Oggi era una partita molto difficile per il risultato che abbiamo fatto con l’Empoli, era una sconfitta durissima ma la squadra si è messa a lavorare a testa bassa. Sapevamo che era difficile in un campo così piccolo, ma dovevamo fare il nostro lavoro. Loro hanno fatto un gol su cui potevamo fare meglio, ma l’ha messa sotto l’incorcio. Siamo stati bravi a restare in partita e a farla girare dalla nostra parte”.

Sei il primo giocatore in doppia cifra nelle ultime 4 stagioni in Serie A. E segnare con la fascia da capitano è molto più speciale.

“Per me è motivo di orgoglio indossare la fascia in un club come l’Inter, ho lavorato tanto per questo e anche la mia famiglia sarà orgogliosa. I gol se arrivano è meglio per la squadra, io lavoro per i compagni”.