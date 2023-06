Dopo Denzel Dumfries è Lautaro Martinez l'altro nerazzurro presentatosi ai microfoni ufficiali del club per commentare il rammaricante risultato ottenuto questa sera contro la squadra di Pep Guardiola che è valso il Triplete agli inglesi: "Da quando sono all'Inter ho perso un'Europa League e dopo quel momento sono arrivati trofei che mancavano da tanto tempo a questo club. Oggi siamo arrivati in una finale di Champions dopo un girone difficile. Poi abbiamo eliminato il Porto, il Benfica, il Milan, e oggi ce la siamo giocati con il Manchester City, la squadra più forte. Meritavamo di più.

Però sicuramente come dico sempre in queste competizioni fanno la differenza le piccole cose e magari ci è mancato qualcosa per portarla a casa ma sono molto orgoglioso di tutto questo. La gente deve essere tranquilla, c'è delusione, ma deve essere orgogliosa di questo gruppo, questo staff e di tutta la gente che lavora ogni giorno per noi" ha detto il Toro a Inter TV.