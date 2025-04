Lautaro Martinez si sofferma anche ai microfoni di Inter Tv a fine gara per commentare il passaggio del turno: "Una serata molto importante per noi, per l'Inter, siamo di nuovo tra le 4 migliori squadre d'Europa e per noi vuol dire tantissimo orgoglio e soddisfazione. Contenti per le due partite fatte contro una squadra di valore ma dobbiamo continuare così. Non ci ho pensato un secondo a calciare in rete, per fortuna è entrata nonostante un piede davanti. Abbiamo mostrato tanto carattere e questo ci rende orgogliosi.

150 gol con l'Inter? Ogni gol è speciale perché lavoro per questo, oggi sicuramente è ancora più bello perché è servito per aiutare la squadra, mantenere la gara in piedi, erano passati loro in vantaggio ed era importante reagire subito. L'Inter sta crescendo tantissimo in questi anni, abbiamo portato trofei, siamo arrivati in una finale quando nessuno credeva in noi e ora lo stiamo facendo di nuovo. Non molliamo anche se il calendario è stretto e vogliamo vincere tutto, la mentalità è questa e vogliamo portare in alto l'Inter".