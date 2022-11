Nel corso della lunga intervista concessa al quotidiano Sport, Joan Laporta è tornato sulla questione Super League perorandone la causa: "La Super League è una grande opportunità. Ma si può ottenere solo attraverso il dialogo. Quello che la Superlega punta a fare è migliorare il calcio: lotta per la sostenibilità del calcio, perché i club escano dalla rovina, possano essere sempre più competitivi e avere più risorse. La Super League sarà come una Champions League molto migliorata, che sarà basata sulla meritocrazia, cioè sarà aperta, senza discriminazioni di club, ma con garanzie e regole che consentiranno ai club di avere più risorse. Il CEO della Super League Bernd Reichart ha incontrato martedì scorso il presidente UEFA Aleksander Ceferin per un importante passo avanti. Per i club fondatori, c'è un bonus iniziale di 1.000 milioni di euro. E per stagione potremmo ottenere circa 300 milioni all'anno in questa competizione. Inoltre, la chiave per la Super League è che i club avranno la governance. La UEFA sarà ovviamente al tavolo della governance, ma i club avranno la maggioranza.