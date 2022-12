La Superlega è un progetto che potrebbe vedere la luce entro il 2024. A sostenerlo è Joan Laporta, presidente del Barcellona, che meno di una settimana fa ha incontrato Florentino Pérez e Bernd Reichart, ad di A22 Sports, per provare a esplorare nuove strade per riformare il calcio europeo dopo il parere emesso dall'avvocato generale della Corte di giustizia Athanasios Rantos. "Ci scommettiamo perché dobbiamo riformare il modo in cui funziona il calcio europeo - ha detto il numero uno del club catalano a Barça TV -. La Premier passerà da 5.000 milioni di euro a 7.000, La Liga passerà da 2.000 a 1.700: questa cosa rende più difficile la competitività. Noi competiamo perché abbiamo forza e un storia, ma gli inglesi hanno sempre più risorse: questa cosa deve cambiare. In primavera il Lussemburgo si pronuncerà e spero che sarà a favore dei club e della libera concorrenza europea. Stiamo lavorando per cambiare il modello di governance, penso che la sentenza avrà un'importanza simile a quella che ebbe la Bosman all'epoca. Questo non significa che i giocatori non continueranno ad avere un lavoro molto ben retribuito, ma ora anche i club hanno bisogno di questo supporto.