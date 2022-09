Marcia indietro inaspettata della UEFA. Secondo quanto riportato dal Times, infatti, il massimo organismo del calcio europeo starebbe pensando di tornare sui propri passi per quanto riguarda il format degli Europei a partire dal 2028. L'idea, che ormai pareva definita, era quella di portare il numero delle partecipanti da 24 a 32. E, invece, ecco il ripensamento: si resta a 24.

Per adesso restano due le nazioni candidate a ospitare EURO 2028, l'Inghilterra (con Irlanda del Nord, Scozia, Galles e Irlanda) e la Turchia. Niente da fare, ovviamente, per la candidatura della Russia, visto il conflitto in essere.