La UEFA ha sospeso i piani per l'apertura di un fondo da 6 miliardi di euro che aveva l’obiettivo di aiutare il calcio europeo a riprendersi dall’impatto dell’emergenza Coronavirus. Lo scrive Bloomberg, spiegando che l’organo di governo del calcio europeo ha lavorato al pacchetto di aiuti per circa un anno e contava sulla banca statunitense Citigroup Inc. per organizzare il finanziamento. Ma i problemi nello stabilire il modo in cui il fondo si inserirebbe all’interno della UEFA e come verrebbero distribuiti i soldi ai club hanno interrotto le discussioni. La UEFA è intenzionata a evitare conflitti che potrebbero sorgere per queste ragioni.