Non solo il nuovo format della Champions League. A partire dal 2024, la UEFA lancerà una serie di novità legate alle sue competizioni: una di queste riguarda la Supercoppa Europea, destinata a cambiare format. Secondo quanto riportato da L'Equipe , infatti, Nyon cambierà le formazioni partecipanti, puntando ancora sulla vincitrice dell’Europa League, che andrebbe però a sfidare la vincitrice della Conference League. Un nuovo format che permetterebbe alla vincente della Champions League di partecipare al mini-torneo di apertura della stagione in cantiere.

Le novità emergono dal bando per i diritti tv delle competizioni UEFA per club 2024-2027, già lanciato in Inghilterra e in Francia. Durante le presentazioni, i vertici di Team Marketing – la società che commercializza i diritti per conto della UEFA – hanno fortemente insistito sul fatto che questa nuova Champions, impreziosita dal suo 'torneo di apertura', offrirà più partite. Di conseguenza, ci si aspetta maggiori investimenti da parte dei broadcaster.