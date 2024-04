In occasione della 32esima giornata di Serie A TIM in corso di svolgimento, Lega Serie A e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promuovono la Giornata Nazionale del Made in Italy per celebrare la creatività italiana, riconoscendo il ruolo fondamentale del calcio e dello sport in generale tra le maggiori eccellenze del nostro Paese.

Tante saranno le attività in programma in tutti gli stadi di Serie A TIM: il podio porta pallone, l’arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa. Al momento del sorteggio del campo, tutti i Capitani si scambieranno il gagliardetto brandizzato Made in Italy e in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata. Infine, sui maxischermi sarà trasmesso lo spot realizzato per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, mentre lo speaker dello stadio leggerà un messaggio per informare i tifosi presenti sugli spalti.