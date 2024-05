Cena a Milano ieri sera tra Andrea Pirlo e Andrea Mancini, rispettivamente allenatore e direttore sportivo della Sampdoria. Si tratta del primo passo per iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, dopo la delusione della mancata promozione: secondo Primocanale, uno dei primi obiettivi dei blucerchiati è quello di provare a trattenere alcuni dei tanti giovani calciatori che hanno giocato l'ultimo campionato a Genova in prestito. Su tutti il portiere Filip Stankovic, arrivato dall'Inter, ma anche Ghilardi, Facundo Gonzalez e l'altro nerazzurro Sebastiano Esposito. Sarà un compito difficile vista comunque la crescita messa in mostra da tutti durante l'annata.

Verrà riscattato dal Padova il giovane difensore Giovanni Leoni, che interessa molto ad Inter e Juventus. Potrebbe essere a breve termine, infine, il ritorno di Emil Audero dopo l'annata in nerazzurro: il portiere piace infatti al Como neopromosso in A.