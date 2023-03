Si sono concluse le partite valide per l'andata degli ottavi di Europa League con fischio d'inizio alle 18.45. In campo anche la Roma di José Mourinho, che si aggiudica il primo atto battendo 2-0 all'Olimpico la Real Sociedad. Pari pirotecnico tra Sporting CP e Arsenal.

I risultati di Europa League



Bayer Leverkusen-Ferencvaros 2-0

Roma-Real Sociead 2-0

Sporting CP-Arsenal 2-2

Union Berlino-Royale Union SG 3-3



I risultati di Conference League

AEK Larnaca-West Ham 0-2

Anderlecht-Villarreal 1-1

Sheriff-Nizza 0-1