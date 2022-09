Altro turno europeo concluso quello di questa sera tra Europa e Conference League. Dopo il brutto ko pomeridiano della Lazio, arriva la vittoria della Roma, unica italiana a portare a casa i tre punti oggi. La squadra di Mourinho si impone per 3-0 contro i finlandesi dell’HJK grazie ad un tris sottoscritto da Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti. Primi tre punti per i giallorossi, ora a 3 punti e terzo in classifica nel girone C. Girone guidato dal Betis, primo indiscusso con due vittorie su due e sei punti. Gli spagnoli vincono difatti anche oggi, imponendosi per 3-2 contro il Ludogorets. Vittoria anche per il Bodo Glimt contro lo Zurigo (2-1), il Braga contro l’Union Berlino (1-0), il Royale Union SG, vincente per 3-2 contro il Malmo e per AEK Larnaca che batte 1-0 la Dinamo Kiev a Cracovia. Pareggio tra Rennes e Fenerbache (2-2).

Ko sonoro anche per la Fiorentina in Conference League, uscita sconfitta 3-0 per mano del Basaksehir. Viola rimasti in dieci al 76esimo per doppia ammonizione di Ikone. Ancora ad un punto la squadra di Italiano, fanalino di coda del Gruppo A di Conference. Successo casalingo per il Colonia che batte per 4-2 la Slovacko e il Lech che batte 4-1 l’Austria Vienna. Vittoria esterna invece per Villarreal, vincente 3-1 contro il Beer Sheva, Hearts (0-2) in casa dell’RFS e West Ham, che si impone 2-3 a Silkeborg contro l’omonima squadra. Pareggiano Partizan e Nizza (1-1) e FCSB-Anderlecht, finita a reti inviolate.

Di seguito tutti i risultati di Europa League:

Roma-HJK 3-0

Betis-Ludogorets 3-2

Bodo Glimt-Zurigo 2-1

Braga-Union Berlino 1-0

Rennes-Fenerbache 2-2

Royale Union SG-Malmo 3-2