Una squadra spagnola e una remuntada. José Mourinho, tredici anni dopo Barcellona-Inter 1-0, la sconfitta 'più bella della sua carriera, avrà avuto un deja-vu di fronte alla voglia della Real Sociedad di ribaltare il 2-0 maturato nel match d'andata degli ottavi di Europa League contro la sua Roma: "Pensano di fare una rimonta? E' normale, la squadra che gioca la seconda partita in casa e che inizia con una situazione negativa, ovviamente fa di tutto per caricare l’ambiente e analizza la partita di Roma per trovare qualche punto debole - le parole dello Special One a Sky Sport -.