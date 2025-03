In caso di eliminazione dalla Nations League, la Nazionale italiana finirebbe nel gruppo I di qualificazione al Mondiale 2026 con Israele, Estonia, Moldavia e, soprattutto, la Norvegia di Erling Haaland. Uno spauracchio che Luciano Spalletti potrebbe combattere convocando eccezionalmente Francesco Acerbi, secondo Paolo Condò: "Acerbi lo ha già marcato bene due volte, in finale di Champions e nella prima di Coppa di questa stagione - ha ricordato il giornalista a Sky Sport -. Se dovessi impostare un discorso per il futuro, un giocatore di 37 anni non lo chiamerei. Ma sulla singola partita io punterei su uno specialista come lui. Non avendo il tempo per costruire il castello difensivo, prendere un guardiano del ponte levatoio sarebbe una buona idea".