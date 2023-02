I club di Premier League si stanno compattando contro il Manchester City. Le accuse lanciate al club hanno indispettito non poco le altre squadre del massimo campionato inglese, che ora chiedono in blocco la retrocessione della squadra di Pep Guardiola. Se le operazioni finanziare illecite dovessero essere confermate, non è oltretutto detto che la richiesta come punizione si limiti a una retrocessione in Championship, quanto piuttosto a una discesa negli inferi delle minors.