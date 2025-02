Sarà il 42enne romano Federico La Penna a dirigere la sfida di domani sera a San Siro tra Inter e Fiorentina, valida per la 24esima giornata di Serie A. Primo gettone stagionale coi nerazzurri per La Penna, che ha diretto l'Inter in carriera per sette volte con un bilancio di cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo incrocio risale all'1-1 tra Inter e Napoli del marzo del 2024.