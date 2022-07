L’Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dopo il consiglio dello scorso 5 luglio, ha valutato in maniera positiva gli impegni proposti da Dazn dopo il procedimento sanzionatorio avviato lo scorso 3 febbraio nei suoi confronti. In particolare, questo è l’elenco degli impegni sottoscritti dall’azienda di streaming, e sui quali l’Agcom ha fatto sapere che vigilerà nel corso dei prossimi mesi: