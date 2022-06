Si studia una vera e propria rivoluzione in casa Nike. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, il brand di abbigliamento sportivo statunitense starebbe pensando di proporre al Paris Saint-Germain di mantenere la stessa divisa da gioco per due stagioni consecutive, la prossima e quella successiva, senza realizzare una nuova maglia. La proposta partirebbe dal club parigino, ma secondo indiscrezioni dovrebbe essere allargata anche ad altre società con le quali Nike vanta una collaborazione come l'Inter, legata all'azienda dello swoosh fino al 2024. Secondo il quotidiano, l’industria tessile è responsabile del 2% delle emissioni globali di gas serra. Ridurre la produzione delle divise da gioco ridurrebbe in questo modo le emissioni, per una maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente.