E' stata fissata per il 5 aprile la prossima assemblea della Lega Serie A, come da comunicato dell'organo dei club. La riunione è stata fissata in seconda convocazione alle 14.45 nella sede di via Rosellini a Milano. Tra i punti all'ordine del giorno le proposte per il sostegno alle squadre nazionali, l'aggiornamento sulle licenze nazionali e sulle modifiche allo statuto, le proposte per promuovere la pace dato il conflitto in Ucraina e gli accordi sulle licenze commerciali.