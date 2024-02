Torna a sorridere la Lazio che sbanca l'Unipol Domus di Cagliari conquistando tre punti importantissimi. L'autogol di Deiola ha portato avanti i biancocelesti, con Immobile che ha trovato il raddoppio. Poi Gaetano accorcia e Felipe Anderson prolunga in via definitiva. Finisce 3-1 per la truppa di Sarri che continua a credere in un piazzamento Champions.