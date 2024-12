La Lazio torna alla vittoria in campionato dopo la pesante sconfitta rimediata all'Olimpico contro l'Inter. La squadra di Baroni vince nel finale contro un Lecce in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, ma capace nella ripresa di pareggiare con Morente dopo il gol a fine primo tempo di Castellanos su rigore.

Nel finale però arriva il gol vittoria di Marusic. Lazio che raggiunge così all'Inter a quota 34 punti, ma con due partite in più. Lecce 14esimo a quota 16.