La Juventus fa tantissima fatica ma conquista tre punti fondamentali all'Arechi di Salerno: i bianconeri vincono 2-1. Il vantaggio è però dei granata con un bel sinistro di Maggiore. Poi lo stesso centrocampista ex Spezia lascia in dieci i suoi complicando il secondo tempo della truppa di Inzaghi. Che se la gioca a viso aperto ma incassa prima il gol di Iling, poi quello di Vlahovic al 90'. I bianconeri tornano a due lunghezze di distanza dall'Inter.