Secondo La Gazzetta dello Sport, Michele Di Gregorio è il portiere a cui la Juventus sta pensando per sostituire Szczesny in chiave futura. Un'operazione da imbastire già nella prossima estate, per un trasferimento al quale l'estremo difensore cresciuto nel vivaio nerazzurro (col mito di Handanovic) non direbbe mai di no. L'Inter guarda con occhio interesato. Ha ceduto Di Gregorio al Monza incassando 4 milioni nel 2022 per l'obbligo di riscatto che i brianzoli avevano in proprio favore, ma hanno tenuto una percentuale sulla rivendita. Galliani valuta l'estremo difensore 20 milioni, quanto speso dal Tottenham per Vicario.

Di Gregorio è anche nel mirino del Napoli, se partirà Meret, e della Roma, anche se oggi l'investimento sembra troppo oneroso per i giallorossi. L'agente Carlo Alberto Belloni ha commentato queste voci ai microfoni di Sportitalia.com: "È pronto per un top club. Dove andrà lo scopriremo nei prossimi mesi".