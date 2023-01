Il futuro di Marcus Thuram è ancora un enorme rebus e anche l'Inter spera di poter dire la sua in merito. Ma secondo la Bild, l'attaccante avrebbe una preferenza tra le varie offerte che gli sono arrivate e conduce in Premier League. Il Manchester United sarebbe infatti in pole position per acquistare il cartellino ddell'attaccante francese già a gennaio dal Borussia Moenchengladbach, che ovviamente gradisce la soluzione. Thuram sarebbe pronto ad aggregarsi ai Red Devils già questo mese, secondo la testata tedesca.