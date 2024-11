Gufata epica da parte degli opinionisti nello studio di CBS Golazo prima di Inter-Arsenal. Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards nel prepartita avevano commentato le scelte di formazione di Simone Inzaghi per la sfida contro Gunners. È saltata subito all’occhio la scelta del tecnico di lasciare in panchina, almeno all’inizio, ben 6 titolari: turai, Barella, Dimarco, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan.

Esordisce Richards: “Non è irrispettoso nei confronti dell'Arsenal schierare questa formazione? Se si fosse giocato Inter-Real Madrid, avrebbero scelto questo undici? No. Quindi è un po' irrispettoso".

Gli risponde Henry: “No, non è irrispettoso. Inzaghi adotta queste rotazioni continue da inizio stagione. Posso dire che da allenatore forse le avrei fatte in Inter-Venezia piuttosto che in Inter-Arsenal, ma non è un atteggiamento irrispettoso. Sicuramente se fossi un giocatore dell’Arsenal penserei: ‘Ah, è così che ci affrontate? Ok, vediamo stasera come va’”.

Alla fine ha avuto ragione Inzaghi.