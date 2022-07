La FIGC e le leghe professionistiche si confronteranno a fine mese sul nuovo sistema di licenze nazionali. Il punto fermo è quello dell’indice di liquidità come parametro per iscriversi ai campionati, ma presto, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere introdotta una novità molto importante: l'adozione del modello utilizzato per riscrivere il Fair Play Finanziario, detto Squad Cost Ratio. Si tratta del rapporto tra i ricavi e i costi legati alla squadra (stipendi e ammortamenti per i calciatori), con un tetto che non deve superare una certa soglia rispetto al fatturato.