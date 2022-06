La FIFA ha pubblicato nella giornata di oggi un report che indica l'aumento degli insulti subiti dai calciatori sui social network durante le competizioni internazionali. Il massimo organo del calcio europeo ha presentato un piano per contrastare il cyberbullismo. Sono stati studiati più di 400mila messaggi postati sui social durante le semifinali e la finale di due competizioni internazionali: Euro 2020 e l'ultima Coppa d'Africa. Si evince che più della metà dei giocatori ha ricevuto insulti provenienti, in gran parte, dai propri connazionali. I commenti hanno natura prevalentemente omofobica (40%) e razzista (38%). FIFA e il sindacato dei calciatori FIFPro hanno deciso di lanciare un servizio di moderazione, da utilizzare durante Qatar 2022. Questo algoritmo, che riguarda sia il calcio maschile che quello femminile, rileverà automaticamente i termini odiosi presenti nel proprio database e pubblicati sugli account identificati, in modo da rendere il messaggio invisibile al destinatario e ai fruitori del servizio.