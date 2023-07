Ospite sulle frequenze di Sky Sport, Aldo Serena prova a darsi qualche spiegazione in merito al comportamento di Romelu Lukaku: "Credo che il fatto di non aver giocato la finale di Istanbul sia stata una delusione forte, visto che poi Dzeko è anche stato ceduto. Probabilmente è rimasto molto deluso da questa esclusione, anche se non rispondere al telefono come sembra stia facendo non è un comportamento da professionista”.