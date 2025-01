Arturo Di Napoli, interpellato dai colleghi di TMW Radio, si è soffermato sui temi più caldi di queste ore. Parlando anche di Davide Frattesi. Merita più spazio? "E' un giocatore che può dare qualcosa in più, ma l'Inter comunque ha giocatori forti", ha detto l'ex attaccante.

Atalanta, il campionato è un'altra cosa o alcune certezze sono venute meno?

"Credo che Gasperini abbia preso la partita con l'Inter per vedere qualcosa per il futuro. E' un percorso che fa da anni il tecnico, con una squadra che è cresciuta nel tempo. Non gli è andata bene, ma il campionato è un'altra cosa".