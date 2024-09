German Denis, ex attaccante, ha parlato a Sky Sport della lotta Scudetto, soffermandosi sull'Atalanta, con una convinzione personale e valutativa: "I Percassi hanno fatto un percorso straordinario, ora non si parla più di raggiungere la salvezza ma di un'Atalanta che può giocarsi lo Scudetto con l'Inter. In Champions punterà ad andare più avanti possibile".