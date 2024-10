Antonio Cabrini, interpellato da Radio Serie A con RDS, ha inquadrato la lotta Scudetto: "Vedo primo il Napoli, con l’arrivo di uno come Antonio Conte che ha la mentalità di chi vuole vincere sempre. Poi inserirei l’Inter, considerando che è campione in carica e che resta la più attrezzata. Al terzo posto ci potrebbe essere la Juventus, ma non escluderei un possibile inserimento dell’Atalanta", ha dichiarato.