La rivoluzione della Champions League passa anche dall'immagine. Nella giornata di oggi, infatti, è stata svelata 'Kick of Light', una nuova brand identity della massima competizione europea per club, progettata per supportare l’ultima evoluzione del torneo continentale più importante. "La UEFA Champions League offre un’esperienza unica, emozionante e coinvolgente per club, giocatori e tifosi. Queste caratteristiche sono al centro del nuovo marchio, che include una rielaborazione dell’iconica stella e dei relativi elementi visivi – lo stadio della finale e la sua sorprendente cupola a forma di stella", si legge in una nota della Federcalcio europea.

'Kick of Light' si basa sulle caratteristiche di un prisma, che scompone la luce bianca che vi passa attraverso in un’infinita gamma di colori. La stella della UEFA Champions League e la cupola dello stadio sono ora fatte di vetro, e i colori si muovono lungo i bordi delle stelle, rappresentando la varietà dei club che competono nella fase a gironi. Sebbene la brand identity sia evoluta, elementi iconici come il logo rimangono invariati. L'obiettivo è creare un’espressione più giovane e moderna del marchio, che continuasse a coinvolgere i tifosi storici UEFA Champions League. Il nuovo brand, che include anche in una nuova versione dello storico inno della competizione registrato dall'autore Tony Britten con il gruppo sinfonico Tenebrae, apparirà in tutti gli aspetti del marketing, dei canali digitali, delle licenze, degli eventi e delle trasmissioni della UEFA Champions League. Sono stati creati strumenti completi per consentire alla UEFA e ai suoi partner di attivare il marchio in modo coerente e uniforme in tutto il mondo.