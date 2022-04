Romelu Lukaku è tornato a parlare in uno speciale realizzato dalla FIFA sul settore giovanile dell'Anderlecht. "Il giocatore che sono oggi è il giocatore che Jean Kindermans (responsabile del settore giovanile, ndr) ha visto in me. Prima ci sono state una o due scoperte tra i talenti, dopo di me quel numero è aumentato e tre o quattro sono arrivate in un solo anno. Finirò nel club dove tutto è iniziato per me. L'Anderlecht è sempre stato il mio club. Sono sempre stato un loro tifoso e quando mi hanno preso, il sogno si è avverato. È la mia casa e lì mi sento molto amato", le parole del belga, al centro di molte discussioni in merito a un futuro prossimo ancora tutto da scrivere.