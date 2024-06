L'Udinese culla il sogno del ritorno di Alexis Sanchez. Secondo Il Messaggero Veneto, rivedere in bianconero il Tocopillano, che dopo il 30 giugno sarà libero dal contratto con l'Inter, può risultare se non probabile, perlomeno possibile. Sanchez, cercato secondo il quotidiano anche dal Parma e dall'Inter Miami oltre che dal Trabzonspor, potrebbe portare alla squadra friulana esperienza e personalità, oltre che qualità tecnica. E poi, rimane immutato l'affetto nei confronti della famiglia Pozzo.

L'ostacolo principale potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio, visto che all'Inter in questa stagione appena conclusa ha guadagnato 2,8 milioni di euro. In più, ci sono i dubbi sulla tenuta del giocatore, che si teme non possa essere in grado di reggere il peso di più di trenta incontri da titolare. Il Niño, stante i suoi 35 anni, potrebbe anche cedere di fronte alle sirene arabe, in grado di garantirgli l’ultimo contratto faraonico della carriera.