L'ultima amichevole prima della fase finale dell'Europeo Under 21 per l'Italia di Carmine Nunziata è finita con un pareggio per 1-1 contro la Danimarca, dove a prendersi il ruolo da protagonista è Matteo Prati: il centrocampista del Cagliari, con un gesto tecnico incredibile per coordinazione, potenza e precisione, ha permesso all'Italia di recuperare l'iniziale vantaggio danese firmato da Jesper Sorensen trovando una splendida conclusione al volo dalla lunga distanza. Partita che ha visto partire titolari Mattia Zanotti e Sebastiano Esposito: il primo ha giocato l'intero match, il secondo ha invece lasciato il campo al 54esimo a Giovanni Fabbian. Spazio nei minuti finali anche a Lorenzo Pirola.

Questo il commento di Nunziata dopo la partita, raccolte dal sito ufficiale della FIGC: "Ultimamente stiamo facendo fatica a segnare, ma non sono preoccupato. Se abbiamo segnato tanto fino a tre partite fa non è un problema, abbiamo giocatori di qualità. Speriamo di esserci tenuti i gol per la fase finale dell'Europeo. Possiamo giocare bene, possiamo giocare male, ma questi ragazzi danno sempre tutto. Sono state due partite in cui abbiamo offerto buone prestazioni, che mi hanno dato indicazioni per quanto riguarda i giocatori: rimane l'amaro in bocca per i risultati, ma le prove sono state buone. Noi siamo l'Italia: siamo una squadra forte e andremo ad affrontare squadre forti, con l'obiettivo di arrivare fino in fondo".