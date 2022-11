Attraverso una nota inviata a diverse testate locali, l'Osservatorio Stadio di Parma dà notizia di un appuntamento fissato per domenica 4 dicembre presso il circolo Castelletto in strada Zarotto, organizzato dal Comitato Tardini Sostenibile. Lo scopo dell’incontro è di costruire insieme ai cittadini la strategia di partecipazione e di difesa dell’interesse collettivo, in preparazione del percorso partecipato indetto dal Comune di Parma sul progetto del nuovo stadio Tardini. Non lesinando note critiche nei confronti dell'amministrazione comunale della città emiliana, accusata di voler mitigare le numerose voci di dissenso contro un progetto che viene definito 'oggettivamente molto aggressivo per la città, nocivo per la qualità della vita e la sicurezza delle persone, con pesanti criticità di carattere urbanistico che aggraverebbero soltanto lo stress urbano e i problemi di traffico e inquinamento'.