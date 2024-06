Nonostante la nomina come MVP del match, Alexis Sanchez non è contento del pareggio tra il suo Cile e il Perù nella prima giornata della fase a gironi della Copa America. Raggiunto dai media locali, il Niño Maravilla fa autocritica per le occasioni da gol mancate: "Abbiamo capito il primo tempo dopo il 13' minuto e questa è la Copa America. Quando ci sono occasioni da gol dobbiamo realizzare - le parole dell'interista raccolte da La Tercera -. Siamo stati molto imprecisi nei passaggi. Abbiamo giocato solo una partita prima di venire qui. Ma sono emozionato, penso che ci siano buoni elementi".