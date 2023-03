Dopo Napoli, Milan e Inter in Champions League, anche Juventus e Fiorentina volano ai quarti rispettivamente di Europa e Conference League. La squadra di Allegri, prossima avversaria dei nerazzurri in campionato, ha battuto 2-0 il Friburgo nel ritorno disputato in Germania dopo l'1-0 dell'andata: a segno Vlahovic su rigore e Chiesa nel recupero. La Fiorentina invece ha bissato il successo dell'andata, battendo 3-1 il Sivasspor in Turchia: autogol di Goutas e reti di Cabral, Milenkovic e Castrovilli. Da segnalare, nelle restanti partite, il 7-0 inflitto dal Feyenoord allo Shakhtar. In campo questa sera la Roma contro la Real Sociedad (2-0 all'andata per la squadra di Mourinho) e la Lazio di Sarri (sconfitta 1-2 all'andata dall'AZ Alkmaar).

I risultati di Europa League

Betis-Manchester United 0-1 (1-4 all'andata)

Friburgo-Juventus 0-2 (0-1 all'andata)

Feyenoord-Shakhtar 7-0 (1-1 all'andata)