Si interrompe il filotto di vittorie dell'Italia Under 21 di Carmine Nunziata, reduce dal pareggio casalingo appena ottenuto contro l’Irlanda di pari età. Mancata vittoria indolore però per gli azzurrini che con il punto conquistato ottengono matematicamente la qualificazione all'Europeo di categoria. Protagonisti del match i due prodotti del vivaio dell’Inter Cesare Casadei e Willy Gnonto: il primo, autore del gol del vantaggio azzurro, gol segnato grazie all’assistenza proprio di Gnonto che qualche minuto dopo fallisce l’occasione del raddoppio dal dischetto. Al 66esimo Moran segna il gol del pari: finisce 1-1 a Trieste. Solo cinquantaquattro minuti di gioco per Pio Esposito, sostituito da Fabbian a poco meno di dieci minuti dall'inizio della ripresa. Rimane in campo invece 76 minuti l’ex Inter Mattia Zanotti, dopo una brutta torsione alla caviglia che lo ha costretto all'uscita in barella.