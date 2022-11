La vittoria contro il Galles da parte dell'Iran ha assunto un significato particolare per Andrea Stramaccioni, tecnico che è rimasto fortemente legato al Paese asiatico dopo la sua esperienza alla guida dell'Esteghlal, divenuta significativa per lui dopo la rivolta dei tifosi scatenatasi all'annuncio della separazione col club. Strama che non ha nascosto la sua emozione nemmeno dopo aver commentato il match per la Rai (con tanto di urlo di esultanza al gol dell'1-0 firmato da Rouzbeh Cheshmi), quando, interpellato da un tifoso iraniano, si è passato la mano sugli occhi come ad asciugarli dalle lacrime.