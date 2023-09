Serhou Guirassy è il personaggio del momento in Bundesliga: l'attaccante franco-guineano dello Stoccarda è stato protagonista di una partenza boom con dieci gol in cinque partite, e le sue prestazioni hanno suscitato ovviamente molto interesse tra gli addetti ai lavori, visto che sono già parecchie le squadre, tra le quali l'Inter, che stanno monitorando il classe 1996. Secondo l'ex stella dello Stoccarda Fernando Meira, l'addio di Guirassy agli Schwaben sarà solo questione di tempo: "Purtroppo non resterà a lungo al VfB.

Se Guirassy giocherà a Stoccarda fino alla prossima estate, sarà un bene", ha detto Meira in un'intervista a Sport1.