Conclusa anche il secondo round di campionato di Serie A, incastonato tra una sosta e l'altra per le Nazionali, l'Inter di Simone Inzaghi va in 'pausa' all'indomani di una pesante vittoria contro il Torino che riporta i campioni d'Italia ai piani alti della classifica, a -2 dal Napoli. Dopo le prime due giornate giocate ad agosto, nel mese di settembre la squadra meneghina ha disputato, tra Champions e Serie A, quattro gare rispettivamente contro Monza, Manchester City, Milan e Udinese. "La grande prestazione in Champions League e la vittoria al Bluenergy Stadium hanno caratterizzato il mese appena trascorso" si legge su Inter.it che invita i tifosi del Biscione a votare il Pirelli Player of the Month di settembre, scegliendo il calciatore interista che si è contraddistinto maggiormente tra Federico Dimarco, Carlos Augusto, Yann Sommer e Nicolò Barella.

"Federico Dimarco

Motore instancabile sulla fascia sinistra, qualità, assist e gol. Un mese da primo della classe per Federico Dimarco, a segno nel derby e autore di prestazioni molto importanti. Assente con il Manchester City, l'esterno ha chiuso il mese di settembre con uno dei preziosi assist a Lautaro che hanno portato alla vittoria nerazzurra sul campo dell'Udinese.

Carlos Augusto

Su e giù sulla fascia, ma pronto all'uso anche nella linea difensiva. Carlos Augusto ha aperto il mese di settembre con l'assist per Dumfries sul campo del Monza. A Manchester ha sfiorato il gol.

Nicolò Barella

Due sole presenze nel mese di settembre, prima dello stop per un infortunio, ma due prestazioni da leader assoluto contro il Milan e contro il Manchester City.

Yann Sommer

La porta inviolata con il City, le parate a ripetizione nel derby: tante le prestazioni da sottolineare per il portiere svizzero nel mese di settembre".