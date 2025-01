Risalgono alla stagione 2014-2015 gli ultimi precedenti dell'Inter contro una formazione del campionato francese: la squadra all'epoca allenata da Walter Mazzarri e Roberto Mancini affrontò in Europa League il Saint-Etienne, ottenendo due pareggi per 0-0 all'andata e per 1-1 al ritorno. Una sconfitta per 1-0 a Marsiglia nell'andata degli ottavi di finale della Champions League 2011/12 è l'unica sconfitta dell'Inter nelle ultime sei partite contro squadre della Ligue 1. La vittoria casalinga del match di ritorno per 2-1, peraltro inutile perché i nerazzurri di Claudio Ranieri uscirono dalla competizione, è una delle sole tre nelle ultime 12 partite dell'Inter con squadre transalpine, a fronte di cinque pareggi e quattro sconfitte.

L'Inter ha già affrontato il Monaco in Europa in due circostanze, entrambi favorevoli alla Beneamata: la prima risale alla Coppa dei Campioni 1963-1964, quando la squadra di Helenio Herrera vinse 1-0 a San Siro e 3-1 nel Principato; la seconda nella semifinale di Coppa UEFA 1996-1997, con un 3-1 nerazzurro all'andata a Milano frutto della doppietta di Maurizio Ganz e il gol di Ivan Zamorano e una sconfitta indolore per 1-0 nella gara di ritorno.