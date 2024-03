Negli studi di DAZN, ieri sera, Ciro Ferrara, Andrea Stramaccioni e Stefano Borghi hanno votato, giocatore per giocatore, la Top 11 dell'Inter prendendo in considerazione la squadra che vinse lo scudetto dei record del 1988/'89, quella del Triplete e quella di oggi. Ecco i giocatori presi in considerazione e in grassetto i prescelti in studio, schierati con un 4-3-3.

Zenga, Julio Cesar, Sommer

Bergomi, Maicon, Pavard

Ferri, Samuel, Acerbi

Mandorlini, Lucio, Bastoni

Brehme, Chivu, Dimarco

Bianchi, Zanetti, Darmian

Matteoli, Cambiasso, Calhanoglu

Berti, Stankovic, Barella

Matthaus, Sneijder, Mkhitaryan

Diaz, Eto'o, Thuram

Serena, Milito, Lautaro

All. Trapattoni, Mourinho, Inzaghi