Dall’Inter al Barcellona, passando per il Paris Saint-Germain: Nike si prepara ad alzare il prezzo delle maglie da calcio di tutti i club di cui è sponsor tecnico a partire dalla prossima stagione. L’inflazione sta raggiungendo vette nuove ogni mese e le divise da gioco non saranno esenti da aumenti di prezzo, secondo quanto riportato da La Source Parisienne.

In particolare, le divise da gioco “Replica” costeranno 95 euro nella prossima stagione (contro i 90 euro attuali), mentre le divise da gioco “Authentic” – parlando sempre della sola maglia – avranno un costo di 150 euro (attualmente hanno un prezzo di 140 euro). Si tratta di un aumento del 5,56% per la divisa da gioco Stadium e del 7,14% per quella utilizzata dai calciatori sul terreno di gioco.