C'è un club dilettantistico tedesco in ansia per un suo giocatore, per motivi extra calcistici: l'FC Ottenstein non ha infatti più notizie del suo attaccante Ousman John, arrivato in Germania come rifugiato dal suo paese d'origine, il Gambia e attualmente detenuto in attesa di espulsione, anche se ha trovato domicilio nel Westmünsterland e dovrebbe iniziare la preparazione il prossimo 1° agosto, pur essendo il suo allontanamento dal Paese previsto sette giorni dopo, quando oltretutto compirà 21 anni. Attraverso un video pubblicato su Instagram, il club ha avviato una mobilitazione generale all'interno del calcio teutonico, coinvolgendo anche Robin Gosens, uno dei più attivi nel sostegno alla piccola società.

Gosens, che su Instagram si è detto subito disponibile ad aiutare il club, ha affermato a Transfermarkt: "Quando sono venuto a conoscenza della storia di Ousman, mi è stato subito chiaro che volevo sostenere lui, i suoi amici e l'FC Ottenstein. Sperando che possa restare qui, iniziare i suoi allenamenti e continuare a divertirsi in campo. Penso che sia fantastico quanto supporto ci sia già dalla 'famiglia del calcio' e quanto maggiore sostegno e volume vengano generati dalla condivisione sui social network, dai commenti o semplicemente raccontando amici e famiglie".