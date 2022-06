Un sistema semi-automatico di rilevazione del fuorigioco potrebbe essere utilizzato ai Mondiali di quest’anno in Qatar, con l’International Football Association Board, “custode” delle leggi del gioco, che discuterà nella giornata di domani l’introduzione eventuale di questa nuova tecnologia che potrebbe affiancare il VAR. Il sistema di tracciamento ottico è stato testato alla Coppa del Mondo per Club FIFA ad Abu Dhabi all’inizio di quest’anno ed era stato anche sperimentato alla Coppa d’Arabia in Qatar lo scorso dicembre. Dopo l’eventuale via libera dell’IFAB, sarà la FIFA che dovrà deliberare l’introduzione del nuovo sistema. Ma come funziona il fuorigioco semi-automatico?